Перед 8 Марта оживились телефонные мошенники

Прокуратурой Киева дано поручение ГУ МВД Украины в городе Киеве безотлагательно провести проверку сообщений о мошенничестве, связанном с завладением средствами граждан под видом участия в акциях операторов сотовой связи, посвященных 8 Марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в средствах массовой информации сообщения об увеличении фактов такого мошенничества.

Как говорится в сообщениях СМИ, мошенничество заключается в том, что на мобильный телефон поступает информация о победе в акции по розыгрышу автомобиля или возможности получить льготный тариф на мобильную связь, при условии пополнения счетов мошенников на суммы от 20 до 2 тыс. грн.