Министр обороны Украины проведет день в Москве
03:37, 06 марта 2012Общество
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Программой визита предусмотрены переговоры с министром обороны РФ
|Дмитрий Саламатин
Об этом УНИАН сообщил сотрудник Посольства Украины в РФ.
«Программой визита предусмотрены переговоры с министром обороны РФ Анатолием СЕРДЮКОВЫМ», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля с. г. министры обороны Украины и России Дмитрий САЛАМАТИН и Анатолий СЕРДЮКОВ обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны в Севастополе, на аэродроме «Бельбек».
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