Министр обороны Украины проведет день в Москве

В среду, 7 марта, министр обороны Украины Дмитрий САЛАМАТИН совершит официальный однодневный визит в Москву.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник Посольства Украины в РФ.

«Программой визита предусмотрены переговоры с министром обороны РФ Анатолием СЕРДЮКОВЫМ», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля с. г. министры обороны Украины и России Дмитрий САЛАМАТИН и Анатолий СЕРДЮКОВ обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны в Севастополе, на аэродроме «Бельбек».