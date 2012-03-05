За нападение на журналиста «Репортеров без границ» возбуждено дело

В Киеве по факту нападения в начале февраля на представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» Оксану РОМАНЮК возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, дело возбуждено сегодня по ч.1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного следствия поручено Подольскому райуправлению ГУ МВД Украины в г. Киеве.

При этом в сообщении напоминается, что 6 февраля в Подольский райотдел милиции по спецлинии «102» поступило сообщение о драке на проспекте Свободы. Конфликт возник из-за установки торговых киосков, что, по мнению местных жителей, абсолютно незаконно.

Сообщение было зарегистрировано, а на место события прибыла следственно-оперативная группа. К милиционерам обратилась О.РОМАНЮК, которой, по ее словам, были нанесены удары в лицо. Во время конфликта она представлялась журналистом, однако не предъявила удостоверения, поскольку на тот момент не имела его с собой.

Поскольку состава преступления, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, в действиях не установленных лиц выявлено не было, Подольским районным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве было отказано в возбуждении уголовного дела по этой статье.

Материалы доследственной проверки направлены в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 февраля неизвестные лица проводили строительные работы рядом с домом по проспекту Свободы, 24, в Киеве (жилой массив Виноградарь). Застройщики устанавливали рядом с домами МАФы (малые архитектурные формы), вырезая деревья и пытаясь расположить МАФы на детской и спортивной площадках. Против застройки вышли протестовать несколько жителей, среди них была и представительница международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине О.РОМАНЮК. Она попросила застройщиков показать документы, в ответ застройщик посоветовал жильцам прекратить протесты, поскольку имеет разрешение на застройку от управления благоустройства Киевской городской государственной администрации.

После этого началось столкновение, в ходе которого О.РОМАНЮК получила телесные повреждения. Представитель «Репортеров без границ» написала заявление в милицию. Правоохранители составили протокол, а нападающего отпустили.

Начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК сообщил, что министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО взял под личный контроль установление причин и обстоятельств и выявление виновных в избиении представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине О.РОМАНЮК.

8 февраля в Главном управлении контроля над благоустройством Киевской городской государственной администрации заявили, что разрешений на установление малых архитектурных форм по просп. Свободы, 24-26, застройщик не имеет.