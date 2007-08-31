У пар с разницей в 6 лет рождается больше всего детей

Специалисты выступили с заявлением: если женщина хочет иметь больше детей, она должна выйти замуж за мужчину, который старше ее как минимум на несколько лет. Анализ рождаемости в Швеции показал, что наибольшее количество детишек рождается у пар, в которых мужчина старше женщины на 6 лет.

Исследователи Файдер и Сусанн Юбер (Fieder, Susanne Huber) досконально изучили данные по населению Швеции. Это страна, в которой скрупулезно ведется учет рождаемости, в том числе записывается информация об обоих родителях, даже если они не состоят в официальном браке.

Супруги Юбер выбрали информацию о 5000 мужчин и 6000 женщин, рожденных между 1945 и 1955 годами, и проследили, сколько детей родилиcь у них до 2003 года. Этих людей посчитали поколением, у которого, скорее всего, больше не появится детей в силу их зрелого возраста (Предыдущие исследования показывали, что в Швеции только 2% людей заводят детей после 45 лет).

Итак, анализ показал, что в семьях, где муж старше жены на шесть лет, на свет появлялось в среднем 2,2 ребенка, что высокий показатель для страны с низким уровнем рождаемости. Для сравнения: в семьях, где жена на 6 лет старше муже, рождалось 1,8 детей.

Файдер Юбер полагает, что мужчины предпочитают женщин моложе себя, потому что у них больший временной потенциал для рождения детей. Женщины же, напротив, выбирают более взрослых мужчин, потому что у них больше возможностей для материального обеспечения семьи.

Тем не менее у матерей, чьи мужья были старше их более чем на 10 лет, в среднем рождалось не больше двоих детей. К тому же, когда разница в возрасте мужчины и женщины достаточно велика, возрастает вероятность того, что у мужчины раньше возникнут проблемы с возможностью родить ребенка. Также у таких пар часто появляются разногласия в вопросах планирования семьи.

РИА "Новости"