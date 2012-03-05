В Харькове - два разбойных нападения на ювелирные магазины в один день

В Харькове ограблены два ювелирных магазина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, оба ограбления произошли в воскресенье, 4 марта.

Так, около 11.25 в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела милиции обратилась 49-летняя частный предприниматель с заявлением о том, что неизвестные совершили разбойное нападение на ее ювелирный магазин. По словам женщины, около 11.20 в магазин вошли двое мужчин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладели ювелирными изделиями.

На место происшествия немедленно выехало руководство ГУ МВД Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа, работники отряда «Беркут», кинологическая служба, эксперты-криминалисты.

В тот же день в Московский райотдел милиции обратилась 38-летняя продавец ювелирного магазина. Она по телефону сообщила, что двое неизвестных, угрожая предметами, похожими на пистолеты, разбили стекло в витрине магазина и похитили изделия из золота.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совмещенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

Правоохранителями установлено, что оба магазина находятся под охраной.