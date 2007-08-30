Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения “Мазепинского Вала”

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту разрушения исторического памятника - “Мазепинского Вала”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, сегодня в Киеве в ходе реконструкции на территории ГП “Культурно-художественный и музейный комплекс “Художественный Арсенал” (ул. Январского восстания, 30) уничтожен памятник археологии начала XVIII века “Мазепинский Вал”, входивший в состав историко-архитектурного памятника - музея “Киевская крепость”.

По поручению заместителя генерального прокурора Украины – прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО прокуратурой Печерского района города Киева проведена проверка законности сноса “Мазепинского Вала”, и Печерским районным управлением Главного управления МВД в городе Киеве возбуждено уголовное дело по факту разрушения исторического памятника (ч. 1 ст. 298 Уголовного кодекса Украины).