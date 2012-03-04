Предприниматели просят Януковича ветировать закон о запрете рекламы табака

Украинский союз промышленников и предпринимателей обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением ветировать принятый парламентом закон о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий и просит вернуть документ на доработку депутатам.

Об этом идет речь в соответствующем письме-обращении, направленном главе государства, сообщает сайт УСПП.

Как отмечают авторы обращения, «разделяя тревогу законотворцев относительно вредности курения, его негативного влияния на здоровье населения, особенно молодежь, соглашаясь с подходами относительно недопустимости его пропаганды, деловое сообщество считает необходимым напомнить, что табачная отрасль в стране является вполне легальной, в ней представлены добросовестные товаропроизводители, которые заботятся о качестве продукта и платят налоги».

В УСПП отмечают, что принятый в сентябре прошлого года Верховной Радой Украины закон, «по словам экспертов, содержит нечеткие, двусмысленные и несогласованные между собой положения, которые могут трактоваться по-разному, в результате чего некоторые из них просто невозможно будет выполнить, а другие в процессе реализации будут ухудшать работу бизнеса, способствовать «тенизации» табачного рынка, уменьшению поступлений в бюджет и тому подобное. В частности, по мнению экспертов отрасли, в данном законе закладываются существенные коррупционные риски, поскольку вследствие избыточной абстрактности и содержательной незавершенности его положений органы государственной власти вынуждены будут на собственное усмотрение решать вопрос принадлежности (или непринадлежности) тех или иных действий к запрещенным законодательством мероприятиям прямого или непрямого стимулирования продажи табачных изделий и употребления табака (ведь, сам закон исчерпывающего перечня таких мер не устанавливает). Предусмотренное документом абсолютное запрещение стимулирования употребления табака фактически означает запрещение его производства и реализации».

Кроме того, отмечают в УСПП, положение пункта 3 раздела I закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделии» не согласовываются с нормами действующих законодательных актов Украины – Налогового кодекса Украины, законов Украины «О рекламе», «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодного, алкогольных напитков и табачных изделий», «О защите прав потребителей» и тому подобное.

Украинский союз промышленников и предпринимателей настаивает на доработке закона и просит Президента страны ветировать уже принятый документ.

Напомним, 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Данный закон был принят в целом еще 22 сентября в 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предложил председателю парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении. Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Однако В.ЛИТВИН отправил данный закон на подпись Президенту без повторного рассмотрения в парламенте.