Главный тюремщик Харьковщины уволился

Освобожден от должности начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области генерал-майор милиции Анатолий СЛИПЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, накануне А.СЛИПЧЕНКО написал рапорт об освобождении по собственному желанию.

Сегодня коллективу областного Управления ГПтСУ представили в.и.о. начальника – полковника внутренней службы Евгения БАРАША, который до этого занимал должность заместителя начальника.

Представил нового руководителя начальник Департамента кадрового обеспечения ГПтСУ генерал-майор внутренней службы Сергей ЗИНЧЕНКО.

О причинах отставки А.СЛИПЧЕНКО в пресс-службе не сообщили.

А.СЛИПЧЕНКО возглавлял Управление ГПтСУ с мая 2010 года. До этого назначения работал начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области. В октябре 2010 года избранй депутатом Харьковского областного совета.

23 августа 2011 года указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА А.СЛИПЧЕНКО был награжден орденом князя Данилы Галицкого.