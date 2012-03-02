Главный тюремщик Харьковщины уволился

14:34, 02 марта 2012
Общество
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Написал рапорт

Освобожден от должности начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области генерал-майор милиции Анатолий СЛИПЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, накануне А.СЛИПЧЕНКО написал рапорт об освобождении по собственному желанию.

Сегодня коллективу областного Управления ГПтСУ представили в.и.о. начальника – полковника внутренней службы Евгения БАРАША, который до этого занимал должность заместителя начальника.

Представил нового руководителя начальник Департамента кадрового обеспечения ГПтСУ генерал-майор внутренней службы Сергей ЗИНЧЕНКО.

О причинах отставки А.СЛИПЧЕНКО в пресс-службе не сообщили.

А.СЛИПЧЕНКО возглавлял Управление ГПтСУ с мая 2010 года. До этого назначения работал начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области. В октябре 2010 года избранй депутатом Харьковского областного совета.

23 августа 2011 года указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА А.СЛИПЧЕНКО был награжден орденом князя Данилы Галицкого.

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