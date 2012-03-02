Киев щеголяет в лидерах рейтингов

Киев занял первое место в рейтинге результатов деятельности регионов за 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, об этом председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил сегодня во время расширенного заседания Коллегии КГГА.

«По информации Госкомстата, Киев занял первое место в рейтинге деятельности регионов за 2011 год. Оценка проводилась отдельно в каждой отрасли и в целом. При этом статистика показала, что есть и проблемные вопросы – мы это объективно понимаем. Именно поэтому мы должны проанализировать все наши недоработки, определить перспективные направления деятельности на текущий год и сработать еще эффективнее», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Он добавил, что это не единственный позитивный рейтинг Киева за предыдущий год. «Международные рейтинговые агентства также повысили рейтинг Киева. Мы вошли в первую сотню городов, заняв 58 место, в инвестиционном рейтинге, а также в рейтинге оценки бизнес-среды. Среди наиболее уважаемых 100 городов в мире мы занимаем 56 место. Необходимо отметить, что по этому показателю мы обошли даже Дубаи, Шанхай и Лос-Анджелес. Это говорит о том, что Киев имеет прочную тенденцию к улучшению своего имиджа и пользуется мировым доверием относительно его позитивных перспектив», – заметил председатель КГГА.

При этом он подчеркнул, что Киев имеет и другие оценки деятельности.«Совершенно противоположную ситуацию мы имеем в рейтинге городов по качеству жизни. Здесь Киев занял 161 место. Когда мы формировали план стратегического развития города, мы учли этот показатель, и поставили цель улучшить этот уровень. Поэтому одной из основных задач столичных властей на 2012 год является усиление и стабилизация социальной защиты киевлян», – подчеркнул А.ПОПОВ.