В Киеве возле здания столичной милиции горел Chevrolet Lacetti

Сегодня недалеко от здания ГУ МВД Украины в г. Киеве горел автомобиль Chevrolet Lacetti.

Как сообщили УНИАН в столичном Управлении ГАИ, пожар произошел примерно в 6 часов утра.

Потушить огонь помогли сотрудники ГАИ, которые оказались рядом в момент воспламенения.

Как предварительно установлено, причиной пожара стала тряпка, которую в моторном отсеке по неосторожности оставили работники СТО, откуда владелец легкового автомобиля незадолго до инцидента забрал свое транспортное средство.

Как отметили в ГАИ, автомобиль сгорел бы дотла, если бы на месте в то время не оказался патруль ГАИ на служебном автомобиле. У водителя Chevrolet огнетушителя не оказалось. Сотрудники ГАИ с помощью своего огнетушителя потушили пожар и параллельно с этим вызывали на помощь пожарное подразделение.