На участие в программе «Украинская книга» поступило свыше тысячи заявок

Государственный комитет телевидения и радиовещания завершил формирование проекта перечня книжных изданий, предложенных издательствами и издательскими организациями в программу «Украинская книга» на 2012 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио, в комитет поступило 1200 предложений от 130 издательств и издательских организаций Украины разных форм собственности на общую сумму более 500 млн. гривен.

Все заявки сформированы по основным тематическим разделам: «Издания для детей и юношества», «Произведения классиков украинской литературы лауреатов Национальной премии им. Т. Г. Шевченко и современных украинских писателей», «Произведения классиков зарубежной литературы в переводе на украинском языке», «Научно-популярные издания», «Справочные и информационные издания», «Издания на языках национальных меньшинств Украины».

В частности, к участию в программе предлагается новое издание книги Тараса Шевченко «Я так її, я так люблю…», сборник размышлений и воспоминаний Ивана ДЗЮБЫ «Не окремо взяте життя», книга «Українки в історії. ХХ-ХХІ століття», книга Анатолия Кузнецова «Бабин Яр», «Привід для геноциду» британского писателя Нормана Кона, «Імператор Нерон» Владимира ДМИТРЕНКО и другие.

Проект находится на рассмотрении Экспертного совета по формированию государственного заказа на выпуск издательской продукции при Госкомтелерадио Украины, который проведет независимую экспертизу и профессиональный отбор издательских проектов для их выпуска на условиях государственного заказа.

В состав Экспертного совета входят писатели Виктор БАРАНОВ, Иван ДРАЧ, Григорий ГУСЕЙНОВ, Андрей КУРКОВ, академики НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ и Валерий СМОЛИЙ, представители научных, библиотечных учреждений, а также общественности.

В прошлом году по программе «Украинская книга» было подготовлено 139 изданий общим тиражом примерно 300 тысяч экземпляров. В этом году на реализацию программы «Украинская книга» в государственном бюджете предусмотрено 40 млн. грн.