Эксперт о России, выборах, сыре и ВТО

Аграрные эксперты надеются на решение вопроса с импортом украинских сыров в Российскую Федерацию после завершения избирательной кампании в этой стране.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН заявил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир ЛАПА.

«Мы возлагаем большие надежды, что все-таки, когда закончится избирательная кампания в Российской Федерации, возможно, у наших российских коллег немного меньше будет потребность искать врагов вблизи своих границ. Возможно, после этого ситуация войдет в конструктивное русло. По нашему глубокому убеждению, преимущественное большинство предприятий и львиная доля той продукции, которая поставляется в РФ, соответствует российским требованиям. Хочется надеяться, что после того, как этот градус напряженности спадет, приедут российские коллеги, убедятся в этом, и процесс (эксперта украинских сыров в РФ — УНИАН) будет возобновлен», - сообщил В.ЛАПА.

Он выразил надежду, что вопрос с поставками сыров будет решен на уровне двусторонних переговоров, при этом отметив, что если все рациональные возможности решения этого вопроса в рамках двусторонних переговоров на уровне компетентных органов обеих стран будут исчерпаны, Украине придется обращаться во Всемирную торговую организацию.

При этом он подчеркнул, что это не самый простой путь, поскольку Украине необходимо будет доказать неправомерность действий со стороны российский компетентных органов. Он отметил, что украинские коллеги не привлекались к отбору образцов продукции, и это может быть основанием для того, чтобы в рамках ВТО отстаивать свои интересы.

«Этот процесс продолжительный — подается заявка, потом стране дается возможность обосновать, дается возможность дать ответ, потом могут проходить консультации на двусторонней основе, только в режиме ВТО, и только после того, как такие консультации не дали позитивного результата и претензии остаются, тогда уже это дело переходит в парафию арбитражных учреждений ВТО, и тогда проводится расследование», - сообщил В.ЛАПА.

Он отметил, что по опыту других стран, такие процессы могут продолжаться от полугода до года и более. При этом, если удастся доказать неправомерность введенных ограничений, Украина может требовать применение компенсаторных мер, поскольку речь идет об убытках производителей сыра и молочной отрасли в целом, а «если брать не только экспортные поступления, но и те потери, которые несут производители молока, то это очень и очень серьезные потери». При этом он отметил, что необходимо сначала дождаться, пока Россия станет полноправным членом ВТО.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию для разрешения конфликта с РФ по поводу качества украинских сыров. «Да, мы будем апеллировать, раз такая ситуация. Единственное, что Россия еще не полноценный член ВТО, они только с июля месяца становятся полноценными. Понятно, что у них будут обязательства тоже в этом плане», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. «Сложная ситуация с сырами. Я, по крайней мере, в недоумении… Мы сейчас собираем молокоперерабатывающие предприятия и будем принимать какое-то решение», - сказал министр.