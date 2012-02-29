На Евро-2012 в Украину приедет Пеле

Во время проведения Евро-2012 в Украину приедет легендарный футболист ПЕЛЕ, а за чемпионатом, согласно совместным с УЕФА оценкам, будут наблюдать 4,5 млрд. зрителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального агентства по подготовке к Евро-2012 Валерий ЖАЛДАК.

Он отметил важность проведения этого чемпионата в Украине, поскольку проходит масштабная информационная кампания о нашей стране. В частности, рекламные ролики об Украине просмотрело около 2,5 млрд. телезрителей на каналах CNN, BBC, Euronews, World News, National Geographic Channel, FOX, Sky Sports и Sky News. Также это является возможностью улучшить сферу обслуживания в Украине и гостиничный бизнес.

Отмечая положительные стороны проведения подобных мероприятий, директор проекта Консультирования и создания управленческих мощностей к Евро-2012 Матиас БРАНДТ сказал, что основным результатом проведения чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году стало улучшение имиджа и повышение рейтингов страны в мире. Также результатом стал подъем почти во всех секторах экономики и общий подъем туристической сферы.

М.БРАНДТ отметил, что в 2006 году ВВП Германии вырос приблизительно на 2 млрд. евро. А каждый турист за день оставлял в магазинах и гостиницах около 200-230 евро.

В то же время во время подготовки Германии к ЧМ-2006 на дороги было израсходовано 3,7 млрд. евро, развитие и модернизацию принимающих городов – 1,6 млрд. евро, на культурную программу – 30 млн. евро, маркетинговые кампании – 10-13 млн. евро.

Среди негативных сторон проведения подобных мероприятий М.БРАНДТ на опыте ЧМ-2006 выделил лишь возможность столкновений между футбольными фанатами.

Справка УНИАН. Согласно Госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату предусмотрено 26 млрд. грн.

Евро-2012 будет проходить с 8 июня по 1 июля в четырех польских и четырех украинских городах.