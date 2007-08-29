1 сентября в Ялте откроется первая в Украине «Школа будущего»

В День знаний - 1 сентября - первая в Украине «Школа будущего», созданная на базе одной из школ Ялты (Крым), будет готова начать учебный год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинского горисполкома, уже практически завершены работы первого этапа создания «Школы будущего», там монтируют интерактивные доски и устанавливают антисколиозные парты, приводят в порядок близлежащую к школе территорию. Уже прошла репетиция торжественного открытия. «1 сентября «Школа будущего» будет полностью готова начать учебный год», - отмечает начальник городского отдела образования Елена ПАВЛЕНКО.

От рядовой общеобразовательной школы «Школа будущего» после первого этапа создания будет отличаться широким использованием современного мультимедийного оборудования. Так, с 1 сентября в учебном заведении заработают 2 стационарных компьютерных и 3 мобильных класса. «Во всех аудиториях установлены маркерные и интерактивные доски – эдакие компьютерные мониторы, благодаря которым учителя смогут закреплять преподаваемые знания демонстрацией визуальных изображений», - отмечают в горисполкоме. В школе появился собственный телецентр и типография. Вход в здание будет осуществляться по магнитным карточкам, которые фиксируют время прихода и ухода школьника. МиниАТС позволит из холла школы связаться с любой аудиторией.

Изменения коснулись и учебного процесса, отмечают ялтинские власти. Преподавание английского языка и компьютерной грамотности начинается теперь с первого класса, углубленное изучение двух языков – с пятого. В последних классах школьники самостоятельно будут определять профиль обучения, а проводить уроки для них будут и преподаватели высших учебных заведений. Городские власти изыскали средства на увеличение общей численности штата школы на 35 человек, в том числе введены ставки для ведения бесплатных кружков во внеучебное время.

Впереди, по словам Е.ПАВЛЕНКО, второй этап создания «Школы будущего», на который потребуется около 20 млн. грн. «Наряду с продолжением усовершенствований в самой школе он предполагает реконструкцию близлежащего детского сада в современную начальную школу», - отмечают власти Ялты.

Параллельно с созданием «Школы будущего» в рамках городской программы в сфере образования в Ялте прошел капитальный ремонт еще двух крупнейших в городе-курорте школ. «Подобных масштабных строительных работ и в такие короткие сроки в учебных заведениях Ялты не проводилось даже во время Советского Союза», - говорит начальник городского отдела образования.

Средняя общеобразовательная школа №2 стала первым в Украине учебным заведением, в котором началось практическое осуществление государственной программы «Школа будущего». В 2006 году в Ялте с инициативой включить местную школу в госпрограмму выступил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В этом году по окончании учебного года в школе начался первый этап создания «Школы будущего». На него из средств государственного бюджета было выделено 10 млн. грн. За три месяца в школе провели капитальный ремонт здании, закупили мебель, техническое оборудование. На компьютерное и мультимедийное оборудование было потрачено свыше двух млн. грн.