Более половины бывших заключенных не имеют работы

Более половины освобожденных в 2011 году заключенных все еще не трудоустроились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Общественного совета при Государственной пенитенциарной службе Украины сообщил начальник Департамента уголовно-исполнительной инспекции и социально-психологической работы с осужденными Олег ЯНЧУК.

По его словам, на протяжении 2011 года из учреждений ГПтС на территории Украины были освобождены 40 тыс. 242 человека. Из них по месту жительства были направлены 39 тыс. 563 человека, 127 человек были направлены по месту судимости, поскольку они не имели определенного места жительства. 218 человек были направлены в лечебные учреждения, 289 человек – в центры социальной адаптации, 45 человек – в дома-интернаты.

О.ЯНЧУК подчеркнул, что подготовка осужденных к освобождению и помощь в трудовом и бытовом обустройстве является составной частью процесса их ресоциализации. Соответственно, при освобождении 16 тыс. 47 людям была оказана материальная помощь на сумму около 664 тыс. грн.

По словам О.ЯНЧУКА, согласно сообщениям органов внутренних дел, 79,3% освобожденных заключенных были зарегистрированы по избранному месту жительства, почти 43% были трудоустроены, 1,2% был предоставлен статус безработных.

Самая плохая ситуация с трудоустройством бывших заключенных складывается в Черниговской, Николаевской, Львовской, Херсонской, Винницкой и Тернопольской областях – всего от 3% до 12%.

В свою очередь, первый заместитель председателя ГПтС Сергей СИДОРЕНКО отметил, что за 2011 год в колонии вернулись 25 тыс. человек, которые уже имеют судимость.