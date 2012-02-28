Россия отказывается перевести «сырный вопрос» на экспертный уровень

Роспотребнадзор отказывается перевести “сырный вопрос” из публичной плоскости на экспертный уровень.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО

“Мы неоднократно обращались к Роспотребнадзору с просьбой перевести эту дискуссию в экспертную плоскость. Для этого есть украинские должностные лица, которые готовы приехать в Москву и провести двусторонние консультации, или принять в Украине российских экспертов. Но, к сожалению, все сначала подается в эфир, а затем делаются шаги для решения вопроса”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что разрешить “сырный конфликт” все равно не удастся с помощью заявлений через СМИ, поскольку необходима экспертная техническая работа.

Дипломат отметил, что в пятницу посольство передало Роспотребнадзору письмо от председателя Госветфитослужбы Ивана БИСЮКА с просьбой подтвердить документально и предоставить конкретные материалы по поводу того, что, как заявила российская сторона, украинские должностные лица не предоставили доказательств соответствия украинской молочной продукции стандартам качества.

“Не успев ответить на официальный запрос, Г.ОНИЩЕНКО сразу начал комментировать эту информацию через СМИ”, - заметил он.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что Украина с самого начала говорила, что это технический вопрос, и он должен решаться через существующие механизмы сотрудничества между государствами, в частности по линии санитарных служб двух стран и профильными министерствами.

“Почему-то этот путь не выбирается. У меня нет оснований, чтобы заявлять, что Роспотребнадзор пытается достичь иных целей, но с каждым очередным заявлением господина ОНИЩЕНКО все больше и больше появляется таких подозрений”, - сказал посол.

“Я бы не говорил, что существуют определенные политические причины (приостановка поставок украинских сыров в РФ - УНИАН), возможно, есть желание выставить Украину в некрасивом свете в связи с определенными происходящими процессами”, - допустил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении на ввоз сыров трех украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Роспотребнадзора Г.ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сыров украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

С 27 февраля Россия ввела запрет на импорт сыров Баштанского и Лозовского сырзаводов, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкой маслосырбазы. При этом Роспотребнадзор не сообщил о причинах такого решения.