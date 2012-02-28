Люси Лью сыграет доктора Ватсона

Доктора Ватсона в новом сериале "Элементарно" (Elementary), выходящем в ближайшее время на американском канале CBS, сыграет Люси Лью (Lucy Liu), знакомая по лентам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", сообщает во вторник издание Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что американский канал, вдохновленный успехом британского "Шерлока" (Sherlock) с Бенедиктом Камбербатчем (Benedict Cumberbatch) и Мартином Фрименом (Martin Freeman), задумал собственную модернизированную версию Конан Дойля. Главную роль отдали злодею из "Декстера" Джонни Ли Миллеру (Jonny Lee Miller), а сценарий пишет Роберт Доэрти (Robert Doherty).

Вместо приходящего в себя после боевого ранения военного врача американский Холмс, который ведет расследования в Нью-Йорке, получает непьющую спутницу жизни. Люси Лью должна будет сыграть хирурга, лишевшегося лицензии на медицинскую практику после смерти пациента и перебивающегося на должности консультанта.

Снимать пилотные серии будет режиссер "Декстера" Майкл Куэста (Michael Cuesta).

РИА Новости