Министры обороны Украины и РФ встретились на севастопольском аэродроме

Министры обороны Украины и России Дмитрий САЛАМАТИН и Анатолий СЕРДЮКОВ обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, встреча глав оборонных ведомств Украины и России состоялась 27 февраля, в Севастополе на аэродроме “Бельбек”.

В частности, Д.САЛАМАТИН и А.СЕРДЮКОВ обсудили вопросы состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в области обороны, военно-технического сотрудничества, а также пакет вопросов социального направления.

Во встрече приняли участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Владимир ЗАМАНА и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай МАКАРОВ.

***

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины после посещения фрегата «Гетьман Сагайдачный» заявил журналистам, что положительные изменения в Вооруженных силах Украины произойдут уже в обозримом будущем. По его словам, «самолеты будут летать, корабли будут ходить в море, начнется реальная работа, ради которой мужчины идут служить в армию».

Как отметил Д.САЛАМАТИН, Министерство обороны работает «в теснейшем контакте с «Укроборонпромом», что позволяет нам очень оперативно решать задачи по ремонту и переоснащению (вооружения). Наверное, такой плотной работы (между военным ведомством и «Укроборонпромом») не было никогда за годы независимости».

Вместе с тем, как подчеркнул министр обороны, «наше достояние – это не железо, это люди». По утверждению Д.САЛАМАТИНА, будет сделано все необходимое, чтобы как можно скорее решить социально-бытовые вопросы военнослужащих. «Вы увидите, результат будет буквально в обозримом будущем», - пообещал министр.

По его словам, решение социальных вопросов военнослужащих в готовящейся концепции развития ВСУ будет одним из приоритетных направлений.

«Президент Украины поставил очень жесткие требования - в кратчайший срок разработать новую концепцию развития Вооруженных сил. Безусловно, одним из важных аспектов будет именно решение социальных вопросов», - сказал руководитель оборонного ведомства.

По словам Д.САЛАМАТИНА, «дело даже не в том, что денег выделяется мало, дело в том, как они расходуются. И вот в этом я вижу одну из основных задач, которые перед нами стоят».

Поэтому, как добавил министр, «мы в кратчайшие сроки разработаем новую концепцию. Во-вторых - проводим тотальную ревизию всего того, что есть. В-третьих - мы, конечно же, смотрим на то, как живут наши военнослужащие, в каких условиях, на какие средства они живут». По словам Д.САЛАМАТИНА, «изучение этого вопроса показывает: чем глубже мы погружаемся в эту проблему, тем более кричащей мы ее видим». В связи с этим, как сказал министр, «Президент поставил перед нами четкие задачи, они не подлежат обсуждению, мы будем их решать».