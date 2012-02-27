В Гидрометцентре рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды

В ближайшие дни в Украину вернутся морозы: до 10° ночью и до 5° днем, но ненадолго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай КУЛЬБИДА.

“На протяжении ближайших дней мы ожидаем определенное снижение температуры воздуха в Украине до незначительных минусов, которые будут достигать ночью от 3 до 10 градусов мороза и в дневные часы - от 0 до 5 градусов мороза. И такая ситуация продержится не очень долго. С 1 по 4 марта можно ожидать в Украине очередное потепление на 2-5 градусов”, - сказал он.

Далее, согласно информации Н.КУЛЬБИДЫ, опять прогнозируется небольшая волна похолодания - с 4 по 7 марта. А уже с 7 по 14 марта следует ожидать повышения температуры: ночью: небольшие минусы - от 1 до 6, в дневные часы – от 0 до 5 градусов тепла.

“Таким образом, можно говорить о том, что в этот ближайший период активного нарастания температурного режима не будет в Украине. Осадки, которые будут выпадать, - это будет преимущественно снег и мокрый снег. Но количество этих осадков будет небольшим, и оно не внесет существенных изменений в ту ситуацию, которая сейчас складывается в Украине”, - отметил Н.КУЛЬБИДА относительно прогнозируемого весеннего половодья.

Этот процесс, по его словам, уже начался на реках Западного региона Украины.

“Это половодье развивается достаточно медленно. Пока это касается рек Закарпатья, бассейна Днестра, Западного Буга. А также частично Верхней Припяти и притоков Припяти”, - сказал он.

Относительно рек за пределами Украины - на территории Беларуси, а также России, то Н.КУЛЬБИДА проинформировал, что там в ближайшее время существенных изменений по снегонакоплению, согласно прогнозам, не произойдет.

Максимальные запасы воды в снежном покрове на территории Украины, по его словам, близки к норме этого периода.

После 5 марта в МЧС смогут точнее сказать, какого уровня наводнение угрожает в этом году Украине, но в любом случае это будет либо низкое, либо малое наводнение.

Со своей стороны присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя Госводагентства Алексей ЧУНАРЕВ заверил, что на сегодняшний день достаточно свободной емкости в Киевском и Каневском водохранилищах, чтобы принять паводковую воду.

Также отмечалось, что погодная ситуация в Крыму, в акватории Черного и Азовского морей не будет отличаться существенно от погоды в других регионах Украины. “На ближайшие две недели преимущественно небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются. При температурном режиме, который будет складывать в ночные часы от 3 до 8 градусов мороза, в дневные часы – около 0. С повышением температуры на протяжении 4-7 марта там можно ожидать температуру ночью около 0, днем – от 1 до 6 градусов тепла”, - сказал Н.КУЛЬБИДА.

“Каких-то активных циклонных образований, которые бы вызвали комплекс опасных явлений на акватории Черного и Азовского морей, мы не ожидаем. Таким образом, это будет обычное, типичное развитие ситуации для конца февраля - начала марта”, - прокомментировал он.