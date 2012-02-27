Полковник милиции погиб в ДТП
11:35, 27 февраля 2012Общество
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На дороге Симферополь-Керчь
Сегодня в дорожной аварии в Крыму погиб временно исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Крыму Анатолий Нистрян.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.
«Около 6 часов утра на дороге Симферополь-Керчь в районе поворота на село Русаковка Белогорского района произошло ДТП с участием "Ауди" и "Дэу Ланос", в результате которого погибли водители обоих автомобилей. Полковник милиции Нистрян управлял "Ауди"», - рассказали в УМВД.
Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства ДТП.
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