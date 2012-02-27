Полковник милиции погиб в ДТП

Сегодня в дорожной аварии в Крыму погиб временно исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Крыму Анатолий Нистрян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.

«Около 6 часов утра на дороге Симферополь-Керчь в районе поворота на село Русаковка Белогорского района произошло ДТП с участием "Ауди" и "Дэу Ланос", в результате которого погибли водители обоих автомобилей. Полковник милиции Нистрян управлял "Ауди"», - рассказали в УМВД.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства ДТП.