В США раздали «Оскары»

Романтическая комедия "Артист" 44-летнего французского режиссера Мишеля Хазанавичуса предсказуемо получила главные награды на 84-й церемонии вручения "Оскаров", сообщает РИА Новости.

"Артист" - черно-белый и немой оммаж Голливуду 1920-х годов, в последний момент возникший в прошлогодней каннской программе и с тех пор вызывавший восторженные рецензии по всему миру: помимо "Золотой пальмовой ветви" за лучшую мужскую роль, картина получила "Золотой глобус", награду британской киноакадемии BAFTA, "Сезар", премию режиссерской и продюсерской гильдии США и независимый приз Spirit Awards.

В ходе нынешней церемонии фильму достались статуэтки за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучший оригинальный саундтрек и лучший дизайн костюмов.

Столько же "Оскаров" получил "Хранитель времени" Мартина Скорсезе, но первому эксперименту классика в 3D, номинированному в 11 категориях, пришлось удовольствоваться техническими победами: наградами за операторскую работу, звук, монтаж звука, визуальные эффекты и работу художника-постановщика.

Среди претендентов на звание лучшего фильма фигурировали "Наследники" Александра Пейна, получившие в итоге лишь приз за адаптированный сценарий, "Прислуга" Тейта Тейлора, которой Октавия Спенсер принесла "Оскара" за второстепенную женскую роль, "Полночь в Париже" Вуди Аллена, заработавшая статуэтку за лучший оригинальный сценарий, а также не получившие "Человек, который изменил все" Беннетта Миллера, "Боевой конь" Стивена Спилберга, "Жутко громко и запредельно близко" Стивена Долдри и обладатель "Золотой пальмовой ветви" - "Древо жизни" Терренса Малика.

Мерил Стрип получила своего третьего "Оскара" как лучшая актриса 2011 года за роль Маргарет Тэтчер в фильме "Железная леди".

Правда, на сцене она выглядела леди обычной, несмотря на золотое платье, - растрогалась и пустила слезу.

За свою карьеру актриса получила 17 номинаций на "Оскара" - больше, чем кто-либо в Голливуде за всю историю премии. Она была в ряду номинанток и в прошлом году, однако тогда победа досталась Натали Портман за "Черного лебедя".

В этот раз ее конкурентками были Гленн Клоуз ("Альберт Ноббс"), Виола Дэвис ("Прислуга"), Мишель Уильямс ("Семь дней и ночей с Мэрилин") и Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона"), однако серьезной соперницей считалась одна лишь Дэвис.

"Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана получил 82-летний канадец Кристофер Пламмер, снявшийся в фильме "Начинающие".

"Ты, парень, старше меня всего на два года", - обратился он к золотой статуэтке, которая вручается в 84-й раз. Пламмер стал самым старым победителем за всю историю премии.

Иранская драма "Развод Надера и Симин" (Jodaeiye Nader az Simin) Асгара Фархади получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

Фильм Фархади, где речь идет о муже и жене, которые не могут решить, эмигрировать или оставаться, делят между собой дочь и пытаются разобраться с хитросплетениями иранского религиозного законодательства, победоносно дебютировал в прошлом году на Берлинале.

Конкурентами "Разводу" были "Быкоголовый" (Бельгия), "Господин Лазар" (Канада), "Примечание" (Израиль), "Укрытые" (Польша).

Лучшей анимационной картиной года признали "Ранго" Гора Вербински - анимационный вестерн, где главный герой, хамелеон Ранго, разговаривает голосом Джонни Деппа.