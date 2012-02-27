В Полтаве установят памятник известной украинской певице

В Полтаве до конца 2012 года планируют установить памятник известной украинской певице Раисе Кириченко.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации - руководитель аппарата ОГА Валерий ПАРХОМЕНКО, на ближайшей сессии депутаты областного совета выделят 600 тыс. грн. на изготовление памятника. Всего же на обустройство территории и установку требуется 1,5 млн. грн.

Часть средств собирается в качестве благотворительных взносов с жителей и предприятий области.

Памятник установят на территории ТРК "Лтава".

*** Р.Кириченко родилась в 1943 году в селе Землянки (Глобинский район Полтавской области). 31 октября 2003 года указом Президента Украины ей было присвоено звание Героя Украины. Р.Кириченко умерла 9 февраля 2005 года. Похоронена в с. Корещина Глобинского района.