Украинцы Беларуси собрались у барельефа Леси Украинки

Сегодня многочисленные представители украинских обществ в Беларуси отметили день рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, украинцы Беларуси собрались в Минске на улице Куйбышева, где в начале XIX века стоял дом, в котором Леся Украинка ухаживала за больным Сергеем Мержинским.

Стихи Леси Украинки, которые украинцы Беларуси зачитывали возле барельефа поэтессы, удостоверяли силу духа украинцев, их несокрушимость, осуждали проявления национальной пассивности.

К собравшимся обратились советник посольства Украины в Беларуси по гуманитарным вопросам Василий БОНДАР и председатель общества «Ватра» Виктор ГУТОВСКИЙ, которые призвали всех глубже окунуться в свою историю, вспомнить славных украинских героинь - и широко известных, и мало известных, и погибших безымянными.