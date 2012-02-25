Погода на воскресенье

В воскресенье, 26 февраля, в Украине по прогнозам синоптиков будет облачная погода. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в южной части без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами 25-30 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° морозов, днем 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла; в Карпатах на протяжении суток 2-7° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 2-5° тепла, днем 6-8° тепла.

В Киеве и области пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.