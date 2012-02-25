70-летняя донетчанка накупила 300 кг металлолома

В Донецкой области правоохранители разоблачили 70-летнюю жительницу г. Шахтерска, которая занималась незаконной скупкой металлолома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шахтерского городского отдела милиции со ссылкой участкового инспектора милиции Андрея ЛОЗИНСКОГО.

По его словам, 70-летняя женщина, не имея соответствующего разрешения, у себя дома занималась незаконной скупкой металлолома.

«Она товар принимала по цене 1,8 грн. за 1 кг, а продавала дороже. В ходе следствия у нее было изъято 300 кг металлолома», - сказал А.ЛОЗИНСКИЙ. По данному факту возбуждено и уже направлено в суд дело протокольного производства досудебной подготовки материала по ч.1 ст. 213 УК Украины – «Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом».

Приемщице грозит штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 100 до 200 часов.