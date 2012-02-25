В Луганске солнце будет вставать в три часа ночи?

Луганский областной совет просит Верховную Раду и Кабинет министров Украины при установке исчисления времени учитывать интересы востока страны и всех регионов государства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято депутатами вчера на сессии областного совета.

В обращении указывается, что в областной совет поступают многочисленные письма от представителей разных территорий области с требованием добиться перехода на летнее время, переведя часы на один час вперед. «Введение так называемого регионального времени, смещающего начало и конец рабочего дня, можно назвать выходом только при условии, что народные депутаты относятся к жителям востока Украины исключительно как к рабочей силе, лишенной каких-либо потребностей в сфере общественных коммуникаций», - говорится в обращении депутатов.

В тексте также указывается, что в соответствии с расчетами ученых, если зимнее время останется постоянным для Украины, то 22 июня – самый длинный световой день – солнце над Луганском будет всходить в три часа ночи, а 22 декабря – самый короткий световой день – в области стемнеет уже в три часа дня.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявил, что Кабмин в ближайшее время внесет в ВР предложение об установлении в Украине второго часового пояса.

По его словам, идеально было бы, если бы Украина переводила часы вместе со странами Европейского Союза.

Именно поэтому, добавил В.БАЛОГА, правительство будет предлагать перейти весной на «летнее» исчисление времени.

Справка УНИАН. 20 сентября 2011 года ВР приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на «зимнее» время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

30 января 2012 года по результатам соответствующих совещаний под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА В.БАЛОГА сообщил, что законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на «зимнее» время и оставить Украину во втором часовом поясе.

Метеорологи и медики поддерживают инициативу установления в Украине второго часового пояса.