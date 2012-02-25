Из-за потепления возрастает риск заболеть

Из-за потепления и повышения уровня влажности возрастает риск заболеть гриппом и острыми или респираторно-вирусными инфекционными болезнями.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, оптимальной температурой для распространения гриппа и ОРВИ является 0° (+3; - 3).

Минздрав призывает украинцев соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. А именно: при первых проявлениях болезни - избегать массового скопления людей, одеваться по погоде, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, чаще мыть руки с мылом. При насморке, кашле, повышенной температуре тела обращаться за квалифицированной медицинской помощью, лечиться дома или в стационаре до полного выздоровления, отмечают в Минздраве.