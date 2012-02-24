Янукович: главное - нанести противнику ущерб еще до конфликта

Проведение внеблоковой политики Украиной было принято для того, чтобы иметь в ближайшие четыре-пять лет стратегическую паузу для проведения военной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая вчера перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна по случаю Дня защитника Отечества.

«Эта позиция продиктована необходимостью снижения напряженности военно-политической обстановки в регионе и получения на ближайшие четыре-пять лет стратегической паузы для проведения военной реформы», - отметил он.

По словами В.ЯНУКОВИЧА, трудно переоценить значительную роль, которую играли в течение последних 20 лет Вооруженные силы Украины в утверждении молодого Украинского государства, обеспечении внутренней и внешней стабильности, мира и спокойствия граждан.

«Однако мы не можем стоять на месте. В эпоху постиндустриального мира, глобализованной экономики решение вопроса войны и мира осуществляется в новых плоскостях, но не утрачивает своей остроты», - сказал он.

«В этой ситуации главное – причинить вред противнику невоенными средствами еще до того, как сам вооруженный конфликт станет фактом. Современные технологии делают невозможными продолжительные войны», - добавил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что ставка делается на стратегию сдерживания и локальные спецоперации с использованием всего арсенала политико-дипломатических, разведывательных, информационно-психологических, экономических и экологических средств влияния на противника.

Он считает, что глобальный финансово-экономический кризис обострил весь спектр проблем, связанных с конкуренцией за стратегические ресурсы развития, что иногда провоцирует попытки решить порожденные ею проблемы военными средствами.

«Украина должна быть готова противодействовать таким угрозам. В этих новых условиях радикальная реформа и модернизация Вооруженных сил – являются императивом политики национальной безопасности», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что власть осознает, что реформа армии в Украине совпадает во времени с проведением других реформ – системы государственной власти, судебной системы, уголовной юстиции, экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения.

«Поэтому она должна осуществляться с учетом соотношения их приоритетности и необходимости нейтрализовать соответствующие угрозы как национальной безопасности Украины в целом, так и ее обороне в частности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.