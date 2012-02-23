В Соборе Парижской Богоматери меняют колокола

Во всемирно известном парижском Соборе Парижской Богоматери по решению церковных властей меняют колокола, сообщило в четверг радио Ватикана.

Старые колокола были отлиты в середине XIX века из недостаточно качественного сплава, и их звон вызывал критику верующих и туристов. Новые колокола для собора сделаны в Нормандии.

Четыре колокола весом от 0,7 до 2 тонн были демонтированы и сняты с башен в понедельник. Их заменят девять новых колоколов, самый тяжелый из которых весит около 10 тонн.

Как сообщила пресс-служба парижской архиепархии, отливка новых колоколов и замена старых обошлась примерно в два миллиона евро. Вся сумма была оплачена из пожертвований верующих.

Собор Парижской Богоматери, строительство которого началось в 1163 году, а окончательная отделка завершилась к 1315 году, ежегодно посещают свыше 13,6 миллиона паломников и туристов.

В соборе хранится одна из величайших реликвий, почитаемых христианами, - терновый венец Иисуса Христа.

РИА Новости