В Баку рухнул 11-этажный дом: есть жертвы, под завалами - люди

В Баку по неизвестным причинам развалилось 11-этажное здание, в котором велись завершающие отделочные работы.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство "Новости-Азербайджан", под развалинами остались строители и отделочники, слышны крики и стоны.

На данный момент силы МЧС уже извлекли тело одного погибшего, сквозь развалины видны фрагменты тела еще одного. Сотрудники МЧС принимают срочные меры по спасению погребенных под развалинами людей.

Причины обрушения здания пока неизвестны, о точном числе жертв пока тоже нет информации.