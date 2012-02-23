В ”Парке Киевская Русь” 25 – 26 февраля будут праздновать Масленицу

В Центре культуры и истории давней Руси ”Парк Киевская Русь” (село Копачев Обуховского района Киевской области) 25–26 февраля пройдет Масленица – праздник прощания с зимой и встречи весны.

Гостей Парка ожидает театрализованное представление – ”Борьба Зимы и Весны” с поединками на мечах, представлениями, интерактивными программами для детей и взрослых, со снежными забавами, катание на санях, конкурсы, хороводы, мастер-классы народного творчества, выступления музыкальных коллективов.

Организаторы праздника подготовили особенный подарок – все желающие будут иметь возможность бесплатно покатать на конях и пони.

В Парке можно будет попробовать блины - традиционное для этого праздника угощение.

Кульминацией представления станет сжигание соломенного чучела с помощью огненных стрел.

В завершение праздника состоится огненное шоу и фейерверк.

25–26 февраля «Парк Киевская Русь» будет работать с 10.00 до 19.30.

Подробности можно узнать на сайте «Парка Киевская Русь» http://www.parkkyivrus.com.

Для представителей СМИ проводится пресс-тур на празднование «Масленицы в Древнем Киеве», которое пройдет 25-26 февраля в «Парке Киевская Русь».

Аккредитация на пресс-тур осуществляется по тел.: 067 263 30 24, 461 99 37.

Контактное лицо: Оксана Дзененко odzenenko@gradkiya.com