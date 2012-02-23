Сырецко-Печерская линия киевского метро вообще остановилась

В Киеве остановилась Сырецко-Печерская линия метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, который в 13.20 спустился в метро на станции «Выдубичи», движение поездов в сторону Сырца было полностью прекращено.

Как объяснили работники станции, поезда курсируют только от станции метро “Дружбы народов” в направлении Осокорков.

По словам работников, метро не работает по техническим причинам.

“Мы еще не определены, что произошло. Кажется, вышел из строя мост, поэтому нет подачи электроэнергии”, - сказал работник метрополитена.

Движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.