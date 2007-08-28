На западной границе совершено нападение на пограничный наряд

Во Львовской области задержаны двое мужчин, которые напали на пограничный наряд. Один из нападающий с простреленной ногой госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, двух нарушителей пограничного режима обнаружил в пятницу пограничный наряд заставы „Смильница”. Во время попытки задержания мужчины начали оскорблять пограничников, а затем напали на них. Пограничники произвели два предупредительных выстрела из пистолета, после чего старший наряда применил оружие против одного из нападающих, выстрелив ему в ногу. Другой нарушитель после этого сбежал. Раненому сразу же оказали первую медицинскую помощь.

Согласно заключению сотрудников военной прокуратуры, применение оружия пограничником было правомерным. Позже был задержан беглец, которого удерживают в Мостиском пограничном отряде. Раненый направлен в одну из больниц Львова.

Оба нарушителя оказались жителями Закарпатской области, причем один из них уже задерживался пограничниками за переправку незаконных мигрантов.