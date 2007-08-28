Сегодня в Киеве ограбили ПриватБанк

Сегодня в Киеве произошло ограбление отделения «ПриватБанка», с мая четвертое по счету в городе. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в дежурную часть Главного управления МВД Украины в городе Киеве поступила информация о том, что сегодня в 10.45 двое неизвестных мужчин в черных очках вошли в помещение отделения «ПриватБанка» по проспекту Маяковського,73 (Деснянский район) и угрожая кассиру предметом, похожим на автомат, похитили 30 тыс. грн. и 6 тыс. долл.

После того, как преступники покинули помещение банка, кассир нажала «кнопку тревоги» и вызвала милицию.

Также указывается, что в Киеве и Киевской области для розыска преступников введен специальный оперативный план «Сирена».

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 10.00 утра в Киеве на Харьковском шоссе было ограблено отделение «ПриватБанка». Сумма похищенных денег составила около 37 тыс. грн.

Утром 4 июня т.г. в Дарницком районе Киева по улице Анны Ахматовой, 14-а, было осуществлено вооруженное ограбление отделения «ПриватБанка».

Утром 4 мая т.г. в Киеве было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Таврика», которое находится в Дарницком районе города на ул. Мишуги, 7-а.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Активы банка на конец июня составили 43 млрд. 022 млн. 119 тыс. грн., обязательства - 39 млрд. 469 млн. 621 тыс. грн., собственный капитал банка - 3 млрд. 552 млн. 498 тыс. грн.

Чистая прибыль КБ «ПриватБанк» по итогам первого полугодия 2007 года выросла в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года (101,467 тыс. грн.), и составила 264,243 млн. грн.

По данным банка на конец июня 2007 года, совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 41,46%, опосредованного - 12,43%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.