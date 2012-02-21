Подорожали номера в киевских гостиницах

Средняя стоимость номеров в гостиницах Киева в 2011 году вырос на 8,46% в долларах и на 9,39% в гривне.

Об этом говорится в отчете по гостиничной недвижимости Киева в 2011 году консалтинговой компании UTG (Украинская Торговая Гильдия).

Согласно отчету, показатель стоимости стандартного номера «от стойки» на конец 2011 года зафиксирован на уровне от 64 долл. (с НДС) в сутки в объектах economy до 550 долл. - в luxury гостиницах.

Средний уровень заполняемости гостиничных номеров в классах economy и midscale на конец года составил 55%.

Аналитики компании прогнозируют существенное увеличение стоимости размещения в гостиничных номерах в связи с высоким уровнем спроса на гостиничные услуги на период проведения чемпионата Европы по футболу.

По данным компании, в 2011 году столичный рынок размещения пополнился тремя новыми объектами: гостиницами Ibis (3 звезды) на 212 номеров по бульвару Шевченко, Autograph (4 звезды) по ул. Предславинской на 272 номера и «Космополит» (4 звезды) по ул. Вадима Гетьмана, 6 на 160 номеров.

При этом к июню 2012 года, когда стартует Евро-2012, в столице ожидается открытие гостиниц Grand Fairmont (5 звезд) по ул. Набережно-Крещатицкой, Sheraton Olimpiyskiy (5 звезд) по ул. Большой Васильковской, Парк отель (3 звезды) по ул. Юнкерова и Старо (4 звезды) по ул. Константиновской.

Из 12 cтроящихся в столице гостиниц активные работы отмечаются на 10 площадках (83%).

В компании отмечают, что в случае реализации данных проектов, в том числе реконструкции отелей «Братислава» и «Спорт» с повышением стандартов качества до 4 звезд, структура номерного фонда Киева к концу 2012 года будет включать порядка 12,2 тыс. номеров. К моменту проведения чемпионата Евро-2012 соответствие гостиничной отрасли в Киеве рекомендациям UEFA по структуре мест размещения достигнет уровня 100% для отелей "3 звезды", 57% – для отелей "4 звезды", 82% – для "5 звезд".