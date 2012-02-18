Львовские чиновники списали на школьников 670 тысяч

Во Львовской области разоблачены служебные лица районной государственной администрации, нанесшие местному бюджету 670 тыс. грн. ущерба, завышая расходы на питание школьников.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, установлено, что чиновники на протяжении 2009-2011 гг. в платежных документах завышали расходы на питание школьников в учебных заведениях, вследствие чего местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 670 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).