ГПУ возбудила уголовное дело против Femen

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении активисток украинского женского движения «Femen» за их действия во время акции возле Посольства Индии.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 16 февраля Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Расследование дела поручено Следственному управлению ГУМВД Украины в Киеве.

В МВД напоминают, что ранее в СМИ сообщалось о том, что представительницы одного из украинских феминистских движений во время своей акции, которая состоялась в середине января этого года, проникли на балкон резиденции посла Индии.

«Там обнаженные «общественные деятельницы» развернули баннер, а также скандировали лозунги оскорбительного для работников Посольства содержания. После этого молодые женщины сняли с флагштока национальный флаг Индии, нанесли им несколько ударов по окнам и дверям Посольства, а затем бросили его на землю», - сообщили в МВД.

За совершение противоправных действий активистки движения были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление ГУМВД Украины в г. Киеве, откуда после опроса их отпустили.

По результатам проверки материалов по этому инциденту, а также после проверки законности принятого решения органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в следственный отдел Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве. Продолжается досудебное следствие.

В отношении руководителя указанной общественной организации был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Протокол составлен на основании того, что органы власти не были проинформированы должным образом о проведении этой акции. Материалы об административном правонарушении направлены в Шевченковский районный суд г. Киева.

15 февраля 2012 года суд рассмотрел административные материалы в отношении руководителя женской общественной организации, признал указанную гражданку виновной в совершении правонарушения и привлек к ответственности в виде наложения штрафа.

Как сообщалось, 18 января в Киеве активистки женского движения "Femen" устроили акцию протеста возле резиденции посла Индии. Обнаженные по пояс девушки выкрикивали свой привычный лозунг "Украина - не бордель" и пытались прорваться в здание посольства. Четырех девушек задержала и доставили в районное отделение милиции. Активистки протестовали против решения Индийского МИД не выдавать визы женщинам из России, Украины, Казахстана и Киргизии. Потому что они якобы пополняют там ряды проституток.