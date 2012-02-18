Одесскую синагогу вернули еврейской общине

В Одессе здание бывшей синагоги «Малбиш арумим» на улице Осипова, 21, официально передано еврейской общине города.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского городского совета.

Свидетельство о праве собственности на здание синагоги, зарегистрированное в МБТИ, городской председатель Алексей КОСТУСЕВ вручил главному раввину Одессы и Юга Украины Аврааму ВОЛЬФУ в ходе состоявшейся встречи с министром абсорбции Государства Израиль Софой ЛАНДВЕР и Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Рэувэном ДИН ЭЛЬ, уточнили в Управлении информации.

Стороны обсудили вопросы культурного и экономического сотрудничества, социальной защиты и местного самоуправления.

Во встрече также приняли участие советники израильского министра Алексей ЛОРЕНСОН, Геннадий РОЛБУРД и директор израильского культурного центра в Одессе Марк ДОВЕВ