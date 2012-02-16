Промерзли трубы в исторической усадьбе возле киевского костела

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет об угрозе разрушения памятника архитектуры на улице Трехсвятительской, 7, в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, к нему обратились киевляне с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь сохранить историческую усадьбу, граничащую с Александрийским костелом и являющуюся неотъемлемой частью улицы - памятника архитектуры - Костельной.

По информации А.БРИГИНЦА, разрушение здания резко усилилось, поскольку в помещении никого нет - из него недавно принудительно выселили амбулаторию семейной медицины.

«В данном случае использована технология отселения арендатора. Попытки применить такую технологию были и к художественным мастерским на Андреевском спуске, 18, или, например, к знаменитому Дому Мурашко», - утверждает депутат.

По словам А.БРИГИНЦА, в доме промерзли и потрескались трубы водоснабжения и водоотвода, а это большой шаг к разрушению памятника архитектуры.

Депутат отметил, что продолжаются судебные процессы относительно указанного помещения. Киевская власть, по мнению прокуратуры, незаконно передала этот дом в частную собственность. Киевсовет согласился с позицией прокуратуры и принял решение об исключении этого объекта из Программы приватизации Киева. Именно это решение пытаются обжаловать в суде частные претенденты на сооружение.