В Харькове информацию о срыве контракта с Ираком называют выдумкой

Исполняющий обязанности генерального конструктора - начальника Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ) Александр ВЕРЕТЕННИКОВ назвал выдумкой информацию о срыве контракта на поставку украинских бронетранспортеров БТР-4 в Ирак.

«Это сообщение - выдумка», - сказал он корреспонденту УНИАН, комментируя заявление председателя Госфининспекции Петра АНДРЕЕВА о том, что причиной срыва контракта стали действия руководства казенного предприятия «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова».

«Человек должен отдавать себе отчет в том, что говорит, - сказал А.ВЕРЕТЕННИКОВ и добавил: Лично я не собираюсь вступать в эту полемику».

Руководитель ХКБМ сообщил, что на его предприятии «продолжается выполнение контракта» и коллектив работает «над изготовлением второй партии бронетранспортеров БТР-4».

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года руководство ГП «Завод им. Малышева» (Харьков), которое является соисполнителем контракта, сообщил, что в рамках выполнения военного заказа с Ираком предприятие наладило серийный выпуск колесных БТР-4, изготовило и подготовило для отправки в эту страну очередную партию бронетранспортеров БТР-2. По словам генерального директора завода имени Малышева Николая БЕЛОВА, общее количество машин «второй по счету партии составляет 32 единицы». «18 бронетранспортеров, из которых 14 линейные и 4 командирские, готовит завод Малышева. Еще 14 БТРов изготовило КБ имени Морозова – это командно-штабные, ремонтные, санитарные и другие спецмашины», - сказал Н.БЕЛОВ.