Пара львовских сурков наобещала Украине теплую весну

Львовские сурки Мишка и Маруся спрогнозировали, что нынешняя весна будет ранней и теплой.

Как сообщил УНИАН директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь АНТАХОВИЧ, львовских сурков разбудили сегодня, 15 февраля, в праздник Сретения Господня.

«В этом году мы традиционно разбудили сурков Мишку и Марусю на праздник Сретения – 15 февраля. Мишка свою тень не увидел, он также активно свистел вместе с Марусей, а это означает приход ранней весны. Приход весны следует ожидать через 4-5 недель, то есть 15-20 марта», - сказал И.АНТАХОВИЧ.

Он также отметил, что в прошлом году также 15 февраля львовские сурки «напрогнозировали позднюю весну, и это сбылось».

По словам И.АНТАХОВИЧА, 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечают День сурка, поскольку именно в этот день по католическому календарю Сретение, «тогда как в Украине мы живем по православному календарю и, соответственно, Сретение у православных 15 февраля».

Он также отметил, что прогноз сурков 15 февраля относительно наступления весны будет значительно точнее, чем прогноз 2 февраля.

Сурку Мишке - 5 лет, Марусе - 3 года.