К тушению пожара в Алупкинском лесничестве будет привлечена спецавиация

К тушению пожара в Алупкинском лесничестве будет привлечена противопожарная авиация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АР Крым, в это время на аэродром Бельбек возле Ялты ожидается приземление самолета Ан-32 противопожарной авиации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, экипаж которого примет участие в тушении загорания леса в Алупкинском лесничестве. В борьбе с огнем вместе с экипажем Ан-32 примут участие также пилоты вертолета, на котором установлено оборудование для забора воды с моря и выбрасывания ее на массивы огня. По команде министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, завтра с утра к ним подключаются еще 2 вертолета с аналогичным оборудованием.

«Пожар здесь самой высокой сложности, на локализации его очагов задействовано большое количество людей и техники, однако это дает только ограниченные результаты, ибо единственным эффективным средством борьбы с такими пожарами в таких недоступных местах может быть только противопожарная авиация», - объяснил Н.ШУФРИЧ.

В настоящее время на месте пожара находятся председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА, Н.ШУФРИЧ, председатель Ялтинского горсовета Сергей БРАЙКО, которые руководят работой штабов по борьбе с огнем. Площадь пожара в Алупкинском лесничестве сегодня днем составляла уже 70 гектаров, однако подразделениям по борьбе с огнем удалось остановить расширение площади пожара и локализовать его. Средствами наземной техники за сегодняшний день площадь пожара была уменьшена до 50 гектаров. Сейчас в работах по тушению возгораний принимают участие около 1000 человек и больше 80 единиц наземной техники.

По данным Главного управления МЧС в АРК, в день возникновения пожара в Алупкинском лесничестве - 24 августа - пожарно-спасательные подразделения осуществили 22 выезда на тушение пожаров в Крыму, из них только 17 выездов на ликвидацию загораний травы в степных массивах и леса в горных районах полуострова. Установившаяся сухая погода и беспечность туристов стали постоянной причиной многочисленных пожаров.

Штаб по борьбе с пожаром в Алупкинском лесничестве опровергает сообщения некоторых СМИ о том, что огнем охвачены чуть ли не улицы города Алупка. Штаб сообщает, что горят труднодоступные массивы леса в горном районе 12 квартала Алупкинского лесничества, но в самой Алупке и в близких ее окрестностях возгораний нет. Пожар не несет непосредственной угрозы населенным пунктам и жилищам людей. Жертв, кроме тех, о которых сообщалось ранее, нет.

Как сообщал УНИАН, 24 августа произошло возгорание на территории Алупкинского лесничества Ялтинского заповедника.

Как выяснилось, виновник пожара – заблудившийся в лесу турист из Харькова, который зажег костер, чтобы привлечь к себе внимание. Он уже задержан органами милиции. Ведется следствие.

В тушении пожара, который охватил более 50 га, принимают участие более 800 человек, в Крыму находится глава МЧС Нестор ШУФРИЧ.

На месте пожара были обнаружены тела лесника и его жены. Во время тушения пожара травмированы также два сотрудника МЧС.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Совмина АРК ходатайствовала о выделении из резервного фонда правительства 250 тыс. грн.