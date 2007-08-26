Установлены люди, погибшие на пожаре в Ялтинском заповеднике

Установлены личности мужчины и женщины, тела которых были обнаружены на пожаре, произошедшем на территории Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника (Крым).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, в погибших опознали работника Оползневского лесничества (1965 года рождения) и его жену (1967 года рождения).

«Супруги, оказавшись в огненной ловушке, не успели убежать и погибли в лесу, на месте пожара», - отметили в МЧС. Окончательную причину смерти людей устанавливает судмедэкспертиза.

Как сообщает с места происшествия помощник начальника крымского Главка МЧС Украины в автономии Владимир ИВАНОВ, на месте пожара работают 802 человека и 57 единиц специальной техники. «Здесь находится 360 человек личного состава МЧС, 170 человек Военно-морского флота Украины, 200 человек лесхоза, кроме того, привлечены сотрудники ВВ МВД и казаки, - сообщил В.ИВАНОВ. – Тушение происходит в сложных условиях: порывистый ветер (до 20 метров в секунду), осложнен подвоз и доступ к воде, опасные склоны, камнепад. Между тем, спасатели продолжают бороться с огнем, не давая перейти пожару в верховой».

Сейчас общая площадь леса, охваченного огнем, составляет 54 гектара. Периодически проводится разведка на вертолете.

В настоящее время на месте пожара находится министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

В тоже время в районе Фороса обнаружен новый очаг возгорания. По сообщению оперативно-координационного центра ГУ МЧС Украины в АРК, в данный момент площадь пожара не превышает 1 гектара, на месте работают 2 пожарных отделения и 4 водовозки.