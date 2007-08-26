Шуфрич: в ближайшее время мы ждем долгожданный дождь

Ситуация с ликвидацией пожара в Херсонской области стабильна и находиться под контролем.

Как сообщили УНИАН в Управлении информационно-разъяснительной работы и связей со СМИ Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом сегодня заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, на месте ЧП есть отдельные незначительные очаги задымления, которые сразу же ликвидируются, и уже ни воинской части, ни населенному пункту Нечаево угрозы нет.

«Мы учитываем все порывы ветра, которые могут раздуть золу на местах пожара, поэтому все силы находятся на месте в повышенной боеготовности. На данный момент здесь находятся более тысячи человек личного состава, около 170 единиц техники. На дежурстве остается пожарный вертолет. Как долго они будут тут находиться, будем обговаривать каждый день. Точно они тут будут до вторника, среды, а в случае необходимости и дольше, пока мы не будем на сто процентов уверенны, что никакой угрозы нет. В ближайшее время мы ожидаем долгожданный дождь, что поможет нам окончательно убедиться в полном отсутствии опасности», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он поблагодарил все силы, задействованные в спасательной операции: сотрудников МЧС, лесную пожарную охрану, МВД, Минобороны, а также органы самоуправления за то, что все вони создали единую систему координации действий, и благодаря этому был достигнут быстрый и эффективный результат.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ сообщил, что со вчерашнего дня сотрудниками органов внутренних дел оцеплены наиболее подозрительные и легкодоступные участки леса. Он выразил надежду, что координация, в том числе и с Минобороны, позволит не допустить злого умысла и завершить эту операцию в самые сжатые сроки. Также по информации, которую в телефонном разговоре сообщил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, обеспечиваются в случае повторения пожара меры для вывезения ракет с воинской базы Министерства обороны.

Как сообщалось, 20 августа в Голопристанском и в Цюрупинском районах Кардашинского лесничества Херсонской области произошло возгорание леса, которое быстро распространилось в результате высокой температуры и усиленного ветра. Сгорело около 4 тыс. гектаров леса.

24 августа на территории ГП "Цюрупинское лесоохотничье хозяйство" Херсонской области вспыхнул новый лесной пожар на площади около 700 гектаров.