Правительство должно отвечать за несвоевременное возмещение НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство должно нести ответственность за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед жителями города Нововолынска Волынской области по случаю Дня города и Дня шахтера.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что 5 лет назад задолженность по НДС составляла 9 млрд. грн., два с половиной года назад удалось выйти на сумму 400 млн. грн., но сейчас эта сумма снова возросла до 2,5 млрд. грн.

Президент раскритиковал увеличение долга, отметив, что это имеет прямое влияние на «охлаждение экономики». Он подчеркнул, что возвращенные средства за НДС для каждого руководителя предприятия являются оборотными средствами, которые направляются в том числе и на зарплату, и в бюджет. «Несвоевременная компенсация Министерством финансов НДС по сути является расхолаживающей мерой для национальной экономики, является сдерживающим средством нашего развития», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Правительство должно нести прямую финансовую и юридическую ответственность перед экономикой, если оно не обеспечит своевременной выплаты НДС», - отметил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО говорил о социальных и экономических реформах, которые необходимы стране. Он рассказал гражданам о пакете своих социальных инициатив, высказав мнение, что вокруг них могут объединиться разные политические силы. Также Президент сообщил о планах представить осенью на рассмотрение нового парламента общенациональную программу экономического развития.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что осенью будет принят новый Налоговый кодекс, в котором будет предусмотрено существенное снижение налогов.