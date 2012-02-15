В Макеевке горел коксохимзавод

Вчера в 23.51 в Макеевке Донецкой области на территории ПАО „Ясиновский коксохимический завод” в цехе сероочистки в результате разгерметизации коксогазопровода установки „Винтури” загорелся газ.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в 1.30 десятью отделениями пожарно-спасательных подразделов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Производственный процесс не останавливался. Причина разгерметизации и возгорания газа устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.