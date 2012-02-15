С чем Украина поехала на Берлинале

На Международном кинофестивале «Берлинале» работает Украинский стенд, на котором представлена продукция национального кинематографа за 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино, стенд содержит информацию о киноорганизациях Украины и их технических возможностях, творческих коллективах и организаторах производства, готовых предоставить услуги в кинопроцессе, уже отснятые ленты и фильмы, которые находятся в работе.

Также на Берлинале презентован справочник Ukrainian film guide 2011-2012.

Заместитель директора Национального центра Александра Довженко Иван КОЗЛЕНКО представляет совместную с Национальной киностудией им. А. Довженко программу Госкино по воссозданию украинской киноклассики. В рамках Берлинале презентовано издание DVD-коллекции отреставрированной украинской немой киноклассики «Украинское немое». В сборник включены самые выдающиеся украинские немые фильмы Дзыги Вертова, Михаила Кауфмана, Георгия Стабового, Георгия Тасина, Александра Довженко и Ивана Кавалеридзе. К воссозданным лентам написано современное музыкальное сопровождение и издан тематический каталог, рассказывающий об отреставрированных картинах и их авторах. Серия включает также набор открыток с изображениями старых, тех времен афиш этих фильмов.

Продюсер киностудии «Интерфильм» Елена ФЕТИСОВА со своей командой презентует посетителям совместный - Украины, Франции, Армении, Грузии и Норвегии - кинопроект «Параджанов», получивший финансирование по итогам первого открытого конкурса Госкино. В начале этого года «Параджанов» стал первым украинским художественным фильмом, получившим поддержку одного из самых влиятельных европейских телеканалов Arte France Cinema.

Владимир ФИЛИППОВ (продюсерский центр «Инсайтмедиа») демонстрирует зрителям новую ленту Михаила ИЛЬЕНКО «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» - первый полностью украинский фильм, который с успехом стартовал в национальном прокате 19 января и продолжает собирать подзабытые для украинского кино очереди в кинотеатрах.

В конце фестиваля состоится презентация недавно созданной Ассоциации украинских кинопроизводителей, которую возглавляет Денис РЖАВСКИЙ, и объявление будущей программы Одесского международного кинофестиваля, который состоится в июле уже в третий раз.

Справка УНИАН. Международный кинофестиваль в Берлине начался 9 февраля, и продлится до 19 февраля. В программе фестиваля - свыше 300 фильмов, в основную программу вошли 23 работы.