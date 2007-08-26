У пожара в Ялтинском заповеднике есть фамилия

К пожару на территории Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника привел костер, который развел заблудившийся в лесу житель Харькова, 1978 года рождения.

Как удалось выяснить крымским спасателям, 24 августа житель Харькова заблудился в лесу в районе Ялтинского заповедника. «Наиболее оптимальным сигналом, на его взгляд, мог быть только костер, - сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в АРК, - который буквально через несколько минут охватил площадь в несколько сотен квадратных метров». Спасатели МЧС, по данным пресс-службы Главка, «сняли незадачливого туриста в момент, когда огонь представлял угрозу его жизни».

Для ликвидации пожара, который возник в труднодоступном месте, где нет подъездов и подходов, на 12.00 26 августа было привлечено около 500 человек личного состава (МЧС, Внутренние войска МВД, военнослужащие Минобороны, гослесхоз, коммунальная служба) и 47 единиц техники (пожарные автоцистерны, водовозки, трактора, автомобили связи, освещения и т.п.). На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в его работе приняли участие начальник Главного управления МЧС Украины в Крыму Александр МАЗИЛИН, мэр Ялты Сергей БРАЙКО, председатель комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям АРК Эдуард ГРИВКОВСКИЙ и председатель Рескомлеса Крыма Игорь КАЦАЙ.

Создано 4 боевых участка. Площадь пожара составляет около 50 га. «Порывистый ветер до 20 метров в секунду и крутые труднодоступные склоны способствуют распространению пожара в двух направлениях по кромке на юг и на западное направление», - сообщили в МЧС.