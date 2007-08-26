Литвин: Мне не нравится, когда Ющенко и Янукович перекрикиваются как через забор

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН выступает за сокращение государственного управленческого аппарата вдвое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Дубно Ровенской области.

Также В.ЛИТВИН отметил необходимость формировать правительство на профессиональной основе. «Все, что происходит, свидетельствует о кричащем непрофессионализме. Доходит до того, что Президент вынужден демонстрировать на всю страну, как он тушит пожар. Я думаю, что каждый должен и будет заниматься тем, чем он может заниматься», - отметил В.ЛИТВИН.

Что касается деятельности его политической силы в будущей Верховной Раде, то В.ЛИТВИН выразил мнение, что она там нужна ради стабильности.

«Я надеюсь, что будет понимание того, что Блок Литвина должен быть веско представлен в Верховной Раде для того, чтобы обеспечить равновесие в Украине, государственность и продвижение Украины», – отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, Партия регионов и блок НУ-НС, которые возглавляют, соответственно, премьер-министр и Президент Украины, являются равноудаленными от политической силы, которую возглавляет сам В.ЛИТВИН.

«Они в известной мере равноудаленные для меня, и если они начнут сближаться, они раздавят Украину и углубят противостояние в государстве. Собственно, не ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ, а те политические силы, какие они олицетворяют, должны быть разведены, поскольку примирения между ними не будет. Их нельзя соединить, как нельзя соединить два берега Днепра. Должны быть политические силы, которые будут их «связывать», которые будут направлять их в русло практической деятельности», – отметил лидер Блока Литвина.

Он убежден, что в том случае, если установится равновесие этих двух политических сил в парламенте, это приведет к всплеску противостояния. «Это может привести к обвалу страны», – сказал В.ЛИТВИН.

Он также выразил недовольство уровнем отношений между этими политическими силами, которые постоянно их выясняют через масс-медиа. «Мне лично не нравятся их отношения на уровне Президент – премьер-министр, когда они перекрикиваются между собой как плохие соседи через забор. Я думаю, это унижает страну», – отметил В.ЛИТВИН. По его мнению, это нужно выяснять в ходе переговоров, публично демонстрировать то, что они отстаивают единую государственную платформу, но по-разному видят ее воплощение.