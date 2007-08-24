Ющенко о первоочередных задачах новой власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что политические, социальные и конституционные изменения должны стать первоочередной задачей новой власти. Об этом он сказал на торжественном приеме по случаю 16-й годовщины Независимой Украины, который проходит в Софии Киевской.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства отметил: “Я твердо настаиваю на этом, и уверен в результате. Невзирая ни на какие вызовы, мы идем вперед, наша продвижение – неуклонно и целеустремленно”.

В.Ющенко выразил уверенность, что этап политической неопределенности в Украине завершается, и в дальнейшем государство будет демонстрировать успешную и консолидированную работу. “Это пожелание и в то же время мое глубокое ощущение политического момента”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что понимает масштаб трудностей, стоящих перед Украиной и очень часто тормозящих ее движение вперед. “Нельзя игнорировать унаследованные очень часто и приобретенные проблемы украинской демократии, однако их вес не способен перевесить того растущего вдохновения и стремления к перемененам, которые есть в широких кругах украинцев”, - подчеркнул В.Ющенко.

По его словам, наступило время перемен к лучшему и построения эффективного государства.

“Мы все хорошо знаем: политические страсти улягутся, отшумят выборы, внутренняя жизнь страны должна войти в русло поступательного труда”, - подчеркнул Президент.

В.Ющенко подчеркнул, что хочет поднять бокал за созидателя Украинского государства – украинский народ.

Он пожелал счастья, успеха и добра каждому соотечественнику. “Я хочу поднять этот бокал за процветающую, богатую Украину в кругу равных и свободных европейских и мировых государств”, - отметил Президент.

В.Ющенко выразил благодарность каждому украинцу, делающему вклад в великое дело перестройки украинского государства: “Я благодарен великому народу за мудрость и труд, и верю в собственную перспективу”.

Также Президент выразил благодарность государствам – партнерам Украины за их поддержку на пути важных и далекоидущих переменен.